Arthur renova com o Benfica

Arthur, ala brasileiro de 28 anos, renovou contrato com o Benfica até 2024, anunciou o clube no site oficial."Não tenho palavras para descrever este momento. Como disse quando cheguei, sempre tive o desejo de vestir a camisola do Benfica, e estar hoje a concretizar mais anos pelo clube deixa-me muito feliz, estou muito grato", disse o brasileiro o jogador à BTV."Jamais me cansarei de ganhar. Vou sempre dar o máximo pelo Benfica e para o melhor do Benfica. Quem veste esta camisola não pode medir esforços", frisou.O internacional brasileiro representa o Benfica desde 2020/21, tendo feito 79 golos e apontado 37 golos.