As referências de Ricardinho: das "pedaladas de Figo" à "postura de Federer"

Ricardinho é hoje um ídolo para muitos adeptos e paraticantes de futsal, mas o próprio jogador confessa que também tem os seus ídolos e, curiosamente, um deles é um tenista.





"Tudo na minha vida foi por etapas. Ao início gostas de um jogador por fazer um golo ou uma finta e com o tempo começas a tirar outras conclusões e pensas são as atitudes que mais contam: Alguém que separa uma briga, não reage a insultos. Quem me dera controlar as minhas sensações em todos os momentos. Ao início adorava o Ronaldo, o Fenómeno, depois queria fazer as mesmas pedaladas que o Figo. Depois tive o Falcão como ídolo no futsal, mas adoro o Federer pela postura, mais do que pelo que ganha. A diferença é que ele sabe ganhar. Na vida perdes tantas vezes, que quando ganhas vais explodir, responder a quem escreveu isto ou aquilo. O Federer, quando ganha, não vive para responder, vive para desfrutar", frisa Ricardinho em conversa com Pedro Cary no Instagram, na qual recordou, que no ponto alto da carreira, seguiu o exemplo do tenista:"Quando fomos campeões da Europa, passei diretamente para o Porto, pois o que queria era viver no bairro, aquele que era o top da carreira. Mais do que ter ídolos, devemos tê-los para termos uma linha, não para ser como eles. Ser como Ricardinho, ou Ronaldo nunca vais conseguir. Tentem aprender com as referências, mas não queiram ser igual a eles. No meu desporto a referência era o Falcão e eu queria chegar ao patamar dele. Fui tentando ir atrás", voltou a frisar.