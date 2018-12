Atleta agredida ao pontapé

Foi no campeonato distrital da AF Vila Real que se deu uma cena lamentável no futsal feminino. No encontro entre o Murça e o Valpaços, uma jogadora, de apenas 16 anos, da equipa da casa foi agredida com um pontapé na cabeça. Tudo aconteceu depois de a atleta do Valpaços ser expulsa e não gostar de decisão, atacando a adversária, rebentando aí a confusão completa. O campo foi quase literalmente invadido para impedir ainda mais agressões.A atleta do Murça ficou em observação médica antes de ter alta sem ter qualquer traumatismo craniano.