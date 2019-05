Bancadas cheias no início da final entre Benfica e Sporting

É já hoje, às 21h30, que Benfica e Sporting dão o pontapé de saída na final do playoff. O Pavilhão da Luz vai estar lotado, depois de os encarnados terem anunciado lotação esgotada. De facto, as águias têm vantagem no fator casa, na sequência de terem ficado em primeiro lugar na fase regular, e vão à procura de evitar que os leões conquistem um inédito tetracampeonato.

Também por esse motivo, Nuno Dias não tem problemas em admitir que se trata já de um encontro muito importante. O técnico do Sporting sabe que nada fica resolvido, mas espera arrancar da melhor maneira. "Temos de entrar como temos feito sempre. Com uma mentalidade forte e competitiva, conhecendo perfeitamente as características do adversário e da competição. Nada se vai decidir já, mas vai ser um jogo muito importante, como os outros. Estamos cientes das dificuldades, mas também do nosso valor e do nosso momento, que é bom", sublinhou o treinador, em declarações reproduzidas no site leonino.

Certo é que Nuno Dias espera um Benfica possivelmente diferente daquele que enfrentou durante o resto da temporada. "Durante a época, as equipas alteram comportamentos, rotinas, estratégias. O Benfica tem padrões comuns, mas também modificou algumas situações. Nós, treinadores, tendemos a alterar algumas coisas. Nós também estamos diferentes e melhores", sustentou.

O segundo encontro está marcado para a próxima quinta-feira, sendo que um potencial quinto e decisivo jogo seria no dia 16 de junho.