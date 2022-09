Barcelona prepara oferta por Erick Mendonça

O Barcelona está a preparar uma oferta por Erick Mendonça do Sporting, segundo avançou o jornalista espanhol Xavi Lorente. Face à provável saída do fixo Carlos Ortiz, que poderá terminar a carreira no final da temporada, o emblema catalão, que conta com o português André Coelho nas suas fileiras, pretende fortalecer o plantel.





Recorde-se que, depois de vencer todas as competições que disputou com o emblema leonino, mas também com Portugal, o universal de 27 anos termina contrato com os leões no final da época.