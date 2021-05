Sporting já conhece adversário na final da Champions de futsal

O Barcelona é o adversário do Sporting na final da Liga dos Campeões de futsal.





A equipa do internacional português André Coelho, derrotou o Kairat Almaty por 3-2 e garantiu presença no jogo decisivo da 'final 8' que decorre em Zadar, na Croácia.O pivot brasileiro Ferrão apontou um hat-trick e foi a grande figura do encontro

A final da Champions realiza-se segunda-feira às 19 horas. Recorde-se que o Sporting garantiu também este sábado a presença na final, depois de bater o Inter Movistar por 5-2.