Barcelona, de André Coelho, derrotado no jogo 1 da final da liga espanhola

O Barcelona, com o internacional português André Coelho em ação, foi derrotado em casa pelo Levante no jogo 1 da final do playoff do campeonato espanhol de futsal. Depois de um empate 2-2 no tempo regulamentar, a formação da comunidade valenciana levou a melhor no desempate por penáltis - e fixo da Seleção Nacional foi um dos que falhou o remate na marca dos seis metros.





O jogo 2 está marcado para o próximo domingo, dia 27.