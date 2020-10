Barcelona na final da Liga dos Campeões de futsal após bater o KPRF Moscovo

O anfitrião Barcelona venceu esta sexta-feira o KPRF Moscovo no desempate por penáltis (5-4), após uma igualdade a três no final do prolongamento, e vai lutar pelo título da Liga dos Campeões de futsal diante do ElPozo Murcia.

No Palau Blaugrana, o palco escolhido para acolher a final four da edição 2019/20, em detrimento de Minsk, na Bielorrússia, o Barça, campeão europeu em 2012 e 2014, mostrou, desde cedo, que não iria facilitar frente ao estreante europeu, ao anotar dois tentos de rajada, ainda antes dos 10 minutos.

Lozano, aos sete, e Ferrao, no minuto seguinte, deixaram os culés confortáveis na quadra, porém, mesmo em cima do intervalo (20'), Rómulo encurtou distâncias. Já no segundo tempo, Asadov (30') restabeleceu a igualdade, forçando o prolongamento.

Esquerdinha (43') apontou o tento que parecia ir colocar os catalães na final de domingo, dia em que será conhecido o sucessor do Sporting, vencedor da edição passada, mas os russos, a escassos segundos do fim, beneficiaram de uma grande penalidade, convertida por Nando (50').

Nas grandes penalidades, Lin falhou para o KPRF, enquanto o Barça não desperdiçou nenhuma.