Barcelona oficializa Erick Mendonça

O Barcelona oficializou este sábado a contratação de Erick Mendonça, jogador que terminou contrato com o Sporting e que assinou com os blaugrana um contrato válido até 2026.O clube catalão apresenta o internacional português como um "colecionador de títulos", recordando que Erick é campeão da Europa e do Mundo por Portugal, tendo também conquistado 16 títulos com a camisola do Sporting, incluindo duas Ligas dos Campeões.