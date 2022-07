Beatriz Carrola e Maria Inês renovam com o Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A ala Beatriz Carrola, de 19 anos, e a guarda-redes Maria Inês, de 18, vão continuar no futsal do Benfica, anunciou este sábado o clube encarnado no seu site oficial.

"Vestir a camisola do Benfica pesa muito, mas é um orgulho enorme para mim estar aqui. Espero que este ano possa alcançar as expectativas criadas", disse Beatriz Carrola, que vai cumprir a segunda temporada na Luz, à BTV.

Por seu lado, Maria Inês, que está no Benfica desde os 11 anos, mostrou-se "muito feliz" pelo "voto de confiança" do clube, afirmando que os objetivos passam por "conquistar tudo", nomeadamente revalidar o título nacional.

Ao contrário de Beatriz Carrola e Maria Inês, os encarnados anunciaram a saída de Catarina Lopes, bem como da basquetebolista Maria Lopes.