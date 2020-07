Beatriz Sanheiro renova com o Benfica

O Benfica anunciou esta segunda-feira a renovação de contrato da futsalista Beatriz Sanheiro, que avança para a quarta temporada ao serviço da equipa principal das águias.





Após a prolongação do vínculo, Beatriz promete dar o "máximo" para ajudar a equipa a conquistar novas vitórias no futuro."É um orgulho representar o Benfica e esta renovação só me faz sentir ainda mais motivada para representar este clube e dar o meu máximo para conseguimos ganhar mais títulos", afirmou a jogadora de 19 anos no site oficial do clube, que mostra ainda ambição para a temporada 2020/2021."Coletivamente, as nossas ambições são ganhar todas as competições em que estivermos inseridas", afirmou.Beatriz Sanheiro chegou ao Benfica em 2017, onde alinhou nos escalões de formação, nomeadamente ao serviço dos juvenis e dos juniores.