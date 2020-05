Beatriz Silva, Marta Costa e Beatriz Marques deixam futsal do Benfica

O Benfica anunciou esta segunda-feira que as jogadoras Beatriz Silva, Marta Costa e Beatriz Marques vão deixar a equipa de futsal, tricampeã nacional da modalidade.

"O clube agradece o desempenho que as três jovens jogadoras tiveram durante o seu percurso nos escalões de formação e na equipa sénior, desejando-lhes as melhores felicidades para o futuro", referem os encarnados, numa curta nota publicada no sítio oficial na Internet.

O Benfica conquistou os últimos três títulos nacionais de futsal, numa prova que tem somente seis temporadas de existência e que tem como antigos campeões Golpilheira, Novasemente e Vermoin.