Bebé chamado à última hora para o Europeu após Edu testar positivo à Covid-19

Lista de convocados:



Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Bebé (Leões Porto Salvo);



Fixos: André Coelho (Barcelona), João Matos (Sporting) e Tomás Paçó (Sporting);



Fixo/Ala: Afonso Jesus (Benfica);



Alas: Bruno Coelho (Nápoles), Miguel Ângelo (Sporting), Pany (Sporting), Pauleta (Sporting) e Tiago Brito (Sp. Braga/AAUM);



Ala/Pivô: Fábio Cecílio (Sp. Braga/AAUM);



Universal: Erick (Sporting);



Edu testou positivo à Covid-19 e cai dos convocados de Jorge Braz. O selecionador nacional chamou o campeão do Mundo Bebé, de 38 nos, à última hora, para integrar o lote de eleitos para o Euro'2022 que decorre entre 19 de janeiro e 6 de fevereiro nos Países Baixos.O guardião português do Viña Albali Valdepeñas já havia falhado o Mundial'2021 pela mesma razão, dando agora lugar ao experiente guardião do Leões Porto Salvo, que defendeu as redes portugueses no título mundial alcançado no ano transato.