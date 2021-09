Bebé pronto para defender o que for preciso e para ajudar Portugal no Mundial

O guarda-redes Bebé disse este domingo que se encontra pronto para ajudar a seleção portuguesa com as defesas que forem precisas diante da congénere da Espanha, no jogo dos quartos de final do Mundial.

"Tanto eu, como o Vítor [Hugo] e o André [Sousa], estamos preparados. Se tivermos de fazer 20 defesas ou duas, que assim seja. O mais importante é estarmos preparados para ajudar a equipa no que estiver ao nosso alcance", afirmou.

Na antevisão da reedição da final do Europeu de 2018, disputado na Eslovénia, que terminou com a vitória do conjunto português, por 3-2, após prolongamento, Bebé disse acreditar que os espanhóis ainda estão "um bocadinho zangados" por essa derrota ainda "fresca na memória deles", mas apontou a concentração para o que Portugal consegue controlar.

"O importante é não nos concentrarmos no passado, mas sim no futuro e no presente, que é o que controlamos. O selecionador [de Espanha] é novo, têm alguns jogadores novos e teremos de estar preparados para o que iremos encontrar. Se nos focarmos no que controlamos, vamos estar mais perto de ganhar", afiançou o jogador, de 38 anos.

Bebé notou algumas diferenças nas características da Espanha desde o jogo de 2018, sobretudo "algumas particularidades estratégicas" que obrigam à atenção de Portugal, "tanto ofensivamente como defensivamente", embora a Espanha seja bem conhecida.

"Têm alguns jogadores perigosos. O Raúl Campos, que conhecemos bem, o Chino, que finaliza muito bem, o próprio pivô mais móvel, o Raúl Gómez. Têm várias soluções e sabemos que há jogadores muito fortes a finalizar, mas estaremos preparados", frisou.

Depois de uma longa carreira, com três Mundiais e quatro Europeus disputados, o guarda-redes que representa o Leões de Porto Salvo tem sido o escolhido como titular na equipa das 'quinas', tendo dito que está "nas nuvens": "Diria que esta é a fase final que mais estou a desfrutar, a divertir-me imenso e a aproveitar cada dia ao máximo".

Portugal e Espanha defrontam-se às 17:30 (15:30 de Lisboa) de segunda-feira, em jogo a contar para os quartos de final do Mundial de futsal, na Vilnius Arena, na capital da Lituânia. O vencedor do encontro defrontará, nas meias-finais, o Irão ou o Cazaquistão.