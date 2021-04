Belenenses perde e fica mais perto da descida

O Belenenses foi derrotado na visita ao reduto do Caxinas, por 5-3, e complicou bastante as contas da permanência. Os azuis do Restelo continuam no penúltimo lugar da Liga Placard e podem ver consumada a despromoção já na próxima jornada, se perderem com o Sporting, em casa, e se Futsal Azeméis, Caxinas e Quinta dos Lombos vencerem os respetivos jogos.

O Caxinas, por sua vez, pode respirar melhor, já que estes três pontos permitem a ultrapassagem ao Futsal Azeméis e a subida ao 11º lugar. E bem que a equipa treinada por Nuno Silva pode agradecer esta valiosa vitória a Rafael Lira. O internacional pelo Azerbaijão mostrou que, aos 38 anos, está aí para as curvas e com um hat trick foi a figura deste encontro em atraso da 27ª jornada.