Belenenses vence Torreense e chega às 'meias' da Taça da Liga pela segunda vez

O Belenenses venceu esta quinta-feira o Torreense, por 3-2, e qualificou-se para as meias-finais da Taça da Liga de futsal, algo que só havia conseguido em 2016/17, defrontando o vencedor do confronto entre Benfica e Sporting de Braga.

Na Póvoa do Varzim, os erros fatais do Torreense nos dois primeiros golos - Diogo Furtado, aos 10 minutos, e Jota, aos 12 -, aproveitados com toda a eficácia pela equipa lisboeta, ditaram o resultado final, em conjunto com a brilhante exibição do guarda-redes Carlos Paulo.

A formação do Restelo foi a primeira a ameaçar, por intermédio de um remate perigoso de Edson Moreira, aos três, com Romada a responder para o Torreense logo de seguida, num lance que só não deu em golo graças ao corte providencial de Marinho em cima da linha de golo.

O conjunto de Torres Vedras criava mais oportunidades e assumia uma maior iniciativa com bola, num começo de jogo a alta intensidade.

Ainda assim, seria o Belenenses, no 10.º minuto, a inaugurar o marcador por Diogo Furtado, aproveitando uma perda de bola do Torreense - e a consequente saída em falso do guardião Leandro Costa - para inaugurar prontamente o marcador.

O aumento da vantagem após dois minutos, em nova perda de bola proibitiva, com Gonçalo Cardoso forte na pressão e recuperação de bola para depois assistir Jota, que finalizou de forma precisa.

Até intervalo, o Torreense ainda falhou da marca dos 10 metros, aos 19, e continuou a mostrar-se mais perigoso, devendo apenas aos dois erros individuais e à ineficácia ofensiva a desvantagem no marcador.

A segunda metade não poderia ter começado melhor para os comandados de Carlos Teixeira, que chegaram ao golo nos instantes iniciais, por Romada, com um excelente movimento da esquerda para o centro, culminado com um potente remate para o fundo das redes.

O Torreense intensificou a sua procura pelo golo, primeiro numa iniciativa de Nuno Miranda (22) e Pedrinho (25), esta última num lance de 'um-contra-um' frente ao guardião Carlos Paulo, que efetuou uma brilhante exibição na baliza, de modo a manter a sua equipa na liderança.

Por fim, Carlos Teixeira montou um '5x4' ofensivo, que permitiu ao 'capitão' Bruninho recuperar uma bola e marcar novamente para o Belenenses, aos 38, mas o Torreense chegaria a marcar praticamente de seguida, por Rúben Santos, deixando o desfecho em aberto até final.

Com este resultado, o Belenenses consegue a sua segunda passagem às meias-finais da Taça da Liga, onde irá defrontar, no sábado, o vencedor do duelo entre Benfica e Braga, que se defrontam às 20:00 de hoje.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim

Belenenses - Torreense, 3-2

Ao intervalo: 2-0

Marcadores:

1-0, Diogo Furtado, 11 minutos

2-0, Jota, 12

2-1, Romada, 21

3-1, Bruninho, 38

3-2, Rúben Santos, 39

Equipas:

- Belenenses: Carlos Paulo, Bruninho, Ivo Oliveira, João Veloso e Edson Moreira. Jogaram ainda Diogo Furtado, Jota, Marinho, Bruno Vicente, Ezequiel Reis e Gonçalo Cardoso

Treinador: Tiago Coelho

- Torreense: Leandro Costa, Romada, Nuno Miranda, Juninho e Giovanny. Jogaram ainda Russo, Pedrinho, Fábio Lima, Rúben Santos e Iury Bahia

Treinador: Carlos Teixeira

Árbitros: Francisco Costa (AF Viseu) e Filipe Almeida (AF Viseu)

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Iury Bahia (26), Edson Moreira (31) e Gonçalo Cardoso (34)