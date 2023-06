Benfica à beira do ‘hexa’ no feminino

O Benfica pode sagrar-se hoje hexacampeão de futsal feminino, se vencer o Nun’Álvares, em Fafe, no jogo 4 da final do playoff. será difícil, contra uma equipa que tem crescido muito nestes últimos anos, e sabemos das dificuldades que vamos passar”, explicou Janice, pivot das encarnadas, que ainda se recorda da derrota na última visita ao pavilhão do Nun’Álvares. “O Benfica dá sempre o seu melhor em todos os jogos, porque queremos sempre ganhar e, acima de tudo, dar um bom espetáculo nos pavilhões. Iremos estar concentradas, até porque no último jogo em Fafe pecámos muito na finalização. Este jogo irá ser totalmente diferente, porque nestas partidas o que decide são os pormenores”, vincou à BTV.