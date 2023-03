Benfica à caça do Sp. Braga

O Benfica visita hoje (20h30) o Quinta dos Lombos e se vencer iguala os pontos do Sp. Braga (2º). Na antevisão, Chishkala admitiu que as águias esperam "um jogo muito difícil", mas só pensam no triunfo. "Vamos defrontar uma equipa com qualidade e que está muito forte, mas vamos dar tudo para ganhar", disse à BTV o ala russo de 27 anos.

No único jogo de ontem, o Leões Porto Salvo goleou o Fundão (4-0). Ruan Silvestre, Ré, Mamadú Ture e Pedro Cary marcaram.