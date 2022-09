Benfica à procura da sétima

A 8ª edição da Supertaça feminina coloca frente a frente Benfica e Nun’Álvares e, no lançamento do jogo de amanhã, Inês Fernandes destacou o foco das encarnadas em alcançarem o 7º troféu na prova. "A equipa está tranquila, mas com vontade de começar a competir oficialmente. Os objetivos são claros e queremos ganhar já o primeiro título em disputa", elucidou a capitã das pentacampeãs nacionais. Por sua vez, a jogadora Liana Alves espera continuar a fazer história com o conjunto de Fafe, vencedor da Taça da Liga e de Portugal: "Sabemos o que queremos sentir, o que é preciso fazer e como agir contra o Benfica."