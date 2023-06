Benfica a um passo do hexa no futsal feminino após bater Nun'Álvares

Os golos das futsalistas Fifó, Inês Matos, Maria Pereira e Sara Ferreira deixaram, este domingo, o Benfica a um passo de conquistar o hexacampeonato feminino, após vencer em casa o Nun'Álvares por 4-1, no terceiro jogo da final.Com o playoff empatado, fruto do triunfo do Benfica (2-0), no primeiro encontro, e da vitória do Nun'Álvares (1-0), no segundo, as encarnadas entraram hoje mais fortes no jogo, a empurrar as forasteiras para junto da sua área.

Fifó, a passe de Janice Silva, inaugurou o marcador logo aos quatro minutos, com um remate de fora da área, que não deu qualquer hipótese à guarda-redes Maria Odete Rocha.

A equipa de Fafe bem procurou 'remar contra a maré', com Cátia Balona a ser a jogadora com melhor discernimento, a nível ofensivo, mas o Benfica era claramente superior e foi por muito pouco que tanto Janice Silva como Raquel Santos não aumentaram o marcador, pelos 15 minutos.

Aliás, o caudal ofensivo do pentacampeão nacional era tanto que a figura de destaque era mesmo Maria Odete Rocha, que fazendo jus ao nome, foi praticamente intransponível e apenas viria a sofrer novo golo aos 20 minutos, quando Angélica Alves, na direita, serviu Inês Alves para o 2-0.

Na segunda parte, o domínio das 'encarnadas' manteve-se e embora não se traduzisse em golos, a verdade é que tinham o relógio a seu favor, motivo pelo qual o Nun'Álvares, quando faltavam 12 minutos para o final, apostou no cinco contra quatro, com Cátia Morgado a assumir o papel de guarda-redes avançada.

A estratégia teve o condão de colocar mais vezes o Benfica para trás da linha de meio-campo, mas não teve os efeitos desejados já que, aos 37 minutos, Maria Pereira fez o 3-0, com um remate atrás da linha de meio-campo, após um roubo de bola.

O Nun'Álvares ainda reduziu, aos 39 minutos, por intermédio de Taninha, mas, na resposta, Sara Ferreira selaria o resultado.

As duas equipas voltam a encontrar-se este sábado, às 21:30 horas, em Fafe. Caso o Benfica vença, conquistará o sexto título nacional consecutivo. Se perder, haverá novo jogo, desta feita dia 24 de junho, às 16:00, na Luz.

Jogo no Pavilhão N.º 2 do Estádio da Luz, em Lisboa.

Benfica -- Nun'Álvares, 4-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Fifó, 04 minutos.

2-0, Inês Matos, 20.

3-0, Maria Pereira, 37.

3-1, Taninha, 39.

4-1, Sara Ferreira, 39.

- Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Janice Silva, Sara Ferreira e Fifó. Jogaram ainda Maria Pereira, Angélica Alves, Inês Matos e Raquel Santos.

Treinador: Alexandre Pinto.

- Nun'Álvares: Maria Odete Rocha, Cátia Morgado, Cátia Balona, Liana Alves e Kaká. Jogaram ainda Taninha, Pisco e Ana Pires.

Treinador: Bruno Silva.

Árbitros: Nuno Matias (AF Leiria) e Hugo Mendes (AF Coimbra).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Taninha (15) e Cátia Balona (24).

Assistência: Cerca de 1.000 espetadores.