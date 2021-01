Benfica 'adormece' em Braga e oferece liderança

O Benfica começou 2021 a mostrar fraquezas pouco vistas esta temporada e somou o segundo empate na Liga Placard, entregando a liderança ao rival Sporting. Num jogo que se virou do avesso a partir do primeiro golo do Sp. Braga, a equipa de Joel Rocha esteve a vencer por dois golos de diferença, mas permitiu a reviravolta após o intervalo e só fez o 4-4 final a poucos minutos do fim.

Ainda assim, o ainda campeão nacional cedo mostrou que queria voar alto no Minho e, mesmo perante as ameaças de Bruno Cintra e Miguel Ângelo, anunciava-se o golo do Benfica. O Sp. Braga vacilou na defesa e Jacaré (9’), após pontapé de Arthur, só teve de encostar para o primeiro da partida. A vantagem benfiquista aumentou dois minutos depois e novamente graças à influência de Arthur, que bateu Leandro Costa com um ‘míssil’ de muito longe.

A reação bracarense foi meritória e obrigou o Benfica a cometer erros e… faltas. Na marcação de um livre de 10 metros, Bruno Cintra reduziu para a margem mínima (19’) e fazia regressar os minhotos à discussão da partida.

No recomeço do duelo, o Sp. Braga acabaria por fazer o empate (24’) e baralhava as contas a um Benfica que, surpresa das surpresas, permitiu a reviravolta ao adversário. A perderem pela primeira vez no jogo, as águias depressa igualaram, mas Miguel Ângelo recolocou os bracarenses na frente a cinco minutos do final. Joel Rocha apostou tudo no 5x4, Tayebi ainda atirou para o empate (37’), mas a estratégia arrojada apenas deu para salvar um ponto.