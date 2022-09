Benfica antecipa Taça Vila Cascais: «É um torneio muito interessante para a nossa preparação»

Refira-se que o Torneio Vila Cascais que se disputa este fim-de-semana Record. O Benfica arranca a prova medindo forças contra o anfitrião Quinta dos Lombos, este sábado, a partir das 11 horas.Refira-se que o Torneio Vila Cascais que se disputa este fim-de-semana será transmitido no site de

O Benfica prepara a participação no Torneio Vila Cascais que irá ocorrer este fim-de-semana no Pavilhão da Quinta dos Lombros, em Cascais. O técnico-adjunto das águias, Estevão Cordovil antecipou um "torneio muito interessante para a preparação"."Tem o 1º, o 2º, o 5º e o 6º classificados da última Liga Placard. Revela, desde já, o nível do torneio. É um torneio com uma organização quase do nível de uma fase de Champions. É um torneio próximo com equipas competitivas. Para nós, é um momento muito especial da pré-época, sendo que já estamos a finalizar os processos, antes do início da competição que está para breve. Temos o senão de ter muitos jogadores importantes de fora, o que nos limita um bocadinho a abordagem a estes jogadores. Os processos que têm sido feitos enquanto equipa são feitos com os que cá estão com a adição dos jovens da nossa formação que nos têm acompanhado esta pré-época. Vamos ver como vão estar para poder dar as aprendizagens ao longa da sua formação", reiterou em declarações à BTV.