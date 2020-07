Benfica anuncia saída de André Correia

André Correia não vai continuar no plantel do futsal dos encarnados na próxima temporada. O jovem guarda-redes português deixa o clube ao fim de seis temporadas.





"O Sport Lisboa e Benfica informa que o guarda-redes André Correia não irá continuar a jogar de águia ao peito, ficando o clube com direito de opção sobre o atleta", anunciou o clube da Luz.André Correia explicou a decisão face a concorrência de Roncaglio e André Sousa, não descartando um possível regresso."Após seis épocas no clube, a opção passou por continuar o processo de evolução noutro clube, de forma a jogar com mais regularidade. O Benfica tem dois guarda-redes internacionais [Diego Roncaglio e André Sousa] e, como é mais difícil ter esses minutos importantes para progredir em termos de carreira, chegou-se à conclusão que seria a melhor hipótese nesta altura, não descartando um regresso. Sei que o Benfica irá continuar muito atento ao meu trabalho para voltar um dia a uma casa especial para mim", disse.