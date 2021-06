Benfica anuncia saída de Fábio Cecílio

O Benfica anunciou este sábado a saída de Fábio Cecílio. O jogador, de 28 anos, deixa o clube após seis temporadas, período no qual conquistou um Campeonato Nacional, uma Taça de Portugal, duas Supertaças e três Taças da Liga.





"O Sport Lisboa e Benfica agradece o seu contributo ao longo destes seis anos e deixa votos de felicidades para o seu futuro", pode se ler no comunicado publicado no site do clube.