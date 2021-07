Benfica anuncia saída de Fifó e Janice da equipa de futsal feminina e adeptos exigem explicações

O Benfica comunicou esta quinta-feira, nas redes sociais, a saída de Ana Sofia Simões, mais conhecida por Fifó, da equipa de futsal feminina e os adeptos mostraram-se chocados, pois muitos consideram-na a melhor jogadora do plantel.





"Não é possível! Como assim, a melhor jogadora vai embora?", questiona um adepto no Twitter."Benfica, necessitamos de uma explicação, urgentemente!", escreve outro.Fifó jogou sete temporadas no clube da Luz.Pouco depois os encarnados anunciaram também a saída de Janice e a estupefação dos adeptos prosseguiu: "Quem se segue? Vão fechar a secção?"No comunicado divulgado pelo Benfica no site oficial, os encarnados apontam as duas jogadoras como "peças-chave no inédito tetracampeonato" e sublinham que "as duas atletas decidiram dar um novo rumo à carreira ao abraçar uma experiência no estrangeiro"."Janice, desde 2011/12 nas águias, e Fifó, desde 2014/15, contribuíram para a conquista de quatro Campeonatos Nacionais, quatro Supertaças, cinco Taças de Portugal e uma Taça da Liga, recentemente introduzida no calendário das competições femininas de futsal em Portugal. A ambas, o Benfica deixa votos de felicidades para o futuro pessoal e profissional", pode ler-se.