Benfica anuncia saída de Joel Rocha

O Benfica anunciou a saída de Joel Rocha do comando técnico da equipa de futsal. Termina assim um ciclo de sete temporadas como treinador, no qual conquistou nove troféus, entre os quais dois campeonatos nacionais. Esta época, as águias não venceram qualquer título, num ano totalmente dominado pelo Sporting - Liga, Champions, Taça da Liga e Taça de Portugal.





"O clube agradece todo o trabalho desenvolvido por Joel Rocha na defesa dos interesses da instituição e da evolução da modalidade. Fecha-se agora este elo contratual, mas perdurará, certamente, o seu enorme benfiquismo. Obrigado e boa sorte, Joel Rocha!", pode ler-se no comunicado das águias."O Sport Lisboa e Benfica informa que a ligação do treinador de futsal, Joel Rocha, ao Clube chega ao fim com o encerramento da época 2020/21.Proveniente do Fundão em 2014, Joel Rocha conduziu a equipa masculina à conquista do Campeonato Nacional na primeira temporada (2014/15) como treinador das águias. Este foi um dos nove troféus alcançados – 2 Campeonatos Nacionais, 2 Taças de Portugal, 3 Taças da Liga e 2 Supertaças – durante as sete épocas em que esteve à frente dos destinos do futsal benfiquista.Foi ainda sob o seu comando que o Sport Lisboa e Benfica garantiu novamente a presença – em novembro de 2015 – numa final four da UEFA, o que não acontecia desde o título europeu de 2010.O Clube agradece todo o trabalho desenvolvido por Joel Rocha na defesa dos interesses da instituição e da evolução da modalidade. Fecha-se agora este elo contratual, mas perdurará, certamente, o seu enorme benfiquismo. Obrigado e boa sorte, Joel Rocha!"