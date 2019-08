Benfica apresenta-se com meia dúzia de golos

A equipa de futsal do Benfica apresentou-se ontem aos sócios com goleada (6-1) frente ao Cartagena (Liga espanhola). Perante um recinto bem composto, foram os visitantes a criar a primeira oportunidade junto da baliza do ex-Sporting André Sousa. No entanto, foi Fábio Cecílio quem abriu o marcador no pavilhão nº 2 do Estádio da Luz.Os espanhóis reagiram bem e Lukaian fez a igualdade com um bonito chapéu. Segundos depois, Afonso Jesus voltou a colocar as águias na frente e Fábio Cecílio bisou, fixando o resultado ao intervalo. Na segunda parte, Roncaglio substituiu André Sousa e por várias vezes viu a bola embater nos postes da sua baliza. Contudo, o domínio das águias foi evidente e já em situação de 5 para 4, Bruno Coelho, com um bis, e Fernandinho fecharam as contas do jogo."O que fica hoje são 40 minutos muito bons frente a um bom adversário, com bons jogadores", frisou o treinador do Benfica a Record. Quanto aos objetivos para esta época são, para já, apenas "encarar a Supertaça com o intuito de a vencer".