Benfica apura-se para a final-four da Liga dos Campeões de futsal

O Benfica apurou-se para a final-four da Liga dos Campeões de futsal após bater (3-2) os espanhóis do Levante no Pavilhão da Luz, com o presidente Rui Costa a assistir. O empate até servia aos encarnados já que a formação do país vizinho havia vencido apenas um de dois jogos disputados, ao contrário das águias que triunfaram ante os húngaros do Haladás e os ucranianos do Uragan Ivano-Frankovsk.Os homens de Pulpis começaram a vencer aos quatro minutos face ao golo de Fede, na própria baliza. Depois, aos 23 minutos, Ivan Chishkala e Diego Roncaglio ampliaram o placard dos portugueses que jogaram em casa o terceiro de três encontros. Araça (25') e Rafa Usín (26') ainda reduziram mas os golos não bastaram para dar uma alegria à equipa espanhola.Desta feita, o Benfica vai tentar procurar a glória na melhor prova de clubes de futsal que venceu em 2010. Ao todo, esta é a quinta participação do clube da Luz na fase final da competição.O Sporting é o vencedor em título da Liga dos Campeões. Os leões podem garantir este domingo também o passaporte para a final-four caso empatem, pelo menos, com os russos do Sinara Yekaterinburg no Pavilhão João Rocha.