Benfica arranca 1.ª fase da Liga Placard com goleada em casa frente ao Eléctrico

O Benfica arrancou este sábado a primeira fase da Liga Placard de futsal com uma goleada (8-3) na receção ao Eléctrico, num encontro em que as águias quase arrumaram a questão ainda no primeiro tempo. No final dos primeiros 20 minutos de jogo no Pavilhão da Luz, os encarnados, liderados por Mário Silva, já venciam por 4-0, fruto dos golos de Afonso Jesus (5'), Diego Nunes (6'), Higor de Souza (8') e Carlos Monteiro (14').

Apesar do ritmo mais lento, em comparação com a primeira parte, as águias conseguiram ampliar a vantagem no marcador para cinco golos de diferença, com o internacional russo Chishkala a fazer o 5-0, aos 25'. Dois minutos após o tento benfiquista, foi a vez de Rúben Freire reduzir para o Eléctrico, que pouco depois (30') viu a desvantagem ser novamente ampliada para cinco golos, graças ao bis de Diego Nunes.

A oito minuto para os 40', Gustavo Rodrigues voltou a colocar a bola no fundo das redes da baliza do Benfica, diminuindo o marcador para quatro golos de diferença (6-2). Ainda antes do final, Higor de Souza viria também ele a bisar (35'). Pouco depois, Jacaré acabou por ver o cartão vermelho (37'). Na sequência da expulsão, o Eléctrico aproveitou para reduzir novamente a diferença, com Gustavo Rodrigues a bisar (37').

Nos três minutos finais do encontro, Simi Saiotti desperdiçou um penálti para o Eléctrico, após falta de Bruno Coelho na área do Benfica, com as águias a aproveitarem para responder de pronto (39') e chegarem ao 8-3 final com Bruno Cintra a colocar também ele o seu nome na lista de marcadores, após uma bela saída ofensiva dos encarnados.

Com este resultado, a turma de Mário Silva segue invencível neste arranque de temporada, depois da conquista da Supertaça frente ao Sporting (empate a quatro golos no período regulamentar e triunfo por 5-4 no prolongamento).

Na próxima jornada, disputada no dia 25 (segunda-feira), as águias visitam o reduto do ADCR Caxinas, duelo que marcará o início do campeonato nacional para a formação de Vila do Conde.