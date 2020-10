Benfica arrasa na estreia no campeonato feminino

A equipa de futsal feminino do Benfica entrou forte no campeonato ao bater no Pavilhão nº 2 da Luz a Venda da Luísa por 11-0. Inês Fernandes (1’), Janice Silva (2’), Sara Ferreira (4’ e 25’), Raquel Santos (11’), Beatriz Sanheiro (12’), Fifó (23’ e 29’), Giy (31’), Cláudia Figueiredo (39’) e Maria Pereira (40’) apontaram os golos das encarnadas, que são orientadas por Pedro Henriques.

Quanto ao Sporting, a formação leonina arrancou em falso com uma derrota pesada (5-1) na deslocação ao pavilhão do Leões de Porto Salvo. Ainda na zona sul, o Quinta dos Lombos bateu o Golpilheira pela margem mínima (1-0).

Na zona norte, o Vermoim superou o Póvoa Futsal (3-0) e o Águias de Santa Marta bateu facilmente o Lusitânia Lourosa (6-0), enquanto Nun’Álvares e Novasemente somaram um ponto cada (3-3).