Benfica bate Candoso em Guimarães

O Benfica manteve esta sexta-feira a perseguição ao líder Sporting que tal como as águias também venceu. A equipa de Joel Rocha triunfou no terreno do Candoso por claros 5-2, depois de ter estado a ganhar por 4-0 no Pavilhão Francisco de Holanda, em Guimarães.





Os campeões nacionais marcaram por André Coelho, Miguel Ângelo, Fits, Roncaglio e Robinho. Paulinho Roxo e José Rui apontaram os golos dos visitados.Assim sendo, as águias somam agora sete pontos em três jornadas, menos dois do que o líder Sporting.