Benfica bate Elétrico e ganha vantagem nas 'meias' do playoff

O Benfica derrotou este sábado o Elétrico por 2-1 na primeira partida da série da meia-final do playoff do campeonato de futsal, ficando desta forma a um triunfo de se apurar para a decisão.Em Ponte de Sor, as águias venceram golos de Ivan Chishkala (4') e Rocha (12'), ao passo que Ferrugem fez o único tento da turma visitada, aos 33'.A segunda partida desta série, que pode apurar os encarnados para a final, joga-se na segunda-feira, agora no Pavilhão da Luz.