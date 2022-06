Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Benfica bate Leões de Porto Salvo e avança para as 'meias' do playoff da Liga Placard Águias fecham eliminatória com um triunfo em casa por 3-1, depois do 3-0 no jogo 1





• Foto: Luís Guerreiro