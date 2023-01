Benfica bate Leões de Porto Salvo e garante apuramento na Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica foi o último dos apurados dos quartos de final da Taça da Liga de futsal, goleando os vizinhos do Leões do Porto Salvo, por 5-2, numa partida de ritmo intenso, onde eficácia das águias fez diferença.



Os encarnados cavaram uma vantagem de dois golos ainda no primeiro tempo, apesar da boa réplica do adversário, e na etapa complementar, embalados por um bis de Diego Nunes construíram o resultado gordo, a que o Leões de Porto Salvo ainda respondeu, com dois merecidos golos de honra.

Com este êxito, o conjunto lisboeta vai defrontar, nas meias-finais, este sábado, o Sporting de Braga, que antes deste último embate tinha vencido o Caxinas (4-0)

Neste desafio entre equipas da região de Lisboa, as duas equipas impuseram um ritmo frenético logo no arranque, com rápidas transições que criaram situações de perigo em ambas balizas, valendo a atenção dos guarda-redes para manter um equilíbrio, que o Benfica viria a desfazer aos seis minutos.

Numa rápida transição, Jacaré isolou Bruno Cintra, que com um belo gesto técnico tirou um adversário do caminho, e rematou forte para o 1-0, perante um Leões de Porto Salvo surpreendido com a execução do ala brasileiro.

Ainda assim, a equipa de Oeiras não esmoreceu com o tento sofrido, e tentou, logo a seguir, resgatar a igualdade, valendo a atenção do guarda-redes do 'encarnados', Léo Gugiel, num par de remates dos rivais, para manter a vantagem do Benfica.

A barreira dos 10 minutos de jogo foi 'dobrada' numa intensa toada de parte a parte, com Mamadu Turé a ameaçar a igualdade, numa jogada individual, mas a serem as 'águias' a terem a eficácia do seu lado, chegando segundo golo, aos 17 minutos.

Num contragolpe desenhado por Lúcio Rocha, que antes já tinha 'tentado a sorte' de longe, Jacaré recebeu a bola, rodou sobre um adversário, a rematou forte para o 2-0 com que se chegou ao intervalo.

O Leões de Porto Salvo ainda tentou a reação no arranque do segundo tempo, mas num passe mal medido, logo aos 23 minutos, deitou tudo a perder, permitindo a recuperação de Jacaré, que voltou a ter uma assistência decisiva, desta vez para Diego Nunes fazer o 3-0.

Este terceiro golo causou mais estragos na moral do conjunto do concelho de Oeiras, que demorou um pouco mais a recompor-se, embora mostrando argumentos nas transições, espelhados numa arrancada de Ruan Silvestre, finalizada com um remate que falhou o 'alvo' por pouco.

Mas, tal como nas jogadas anteriores, a capacidade finalização pertencia o Benfica, que numa construção a três toques, esboçada por Gonçalo Sobral e Arthur, chegou à goleada, aos 33, com Chishakala a desviar para o 4-0.

Já sem nada a perder, o Leões de Porto Salvo apostaram no 5x4 ofensivo para minimizar estragos e foi com essa disposição que arrancaram o primeiro golo de honra, num tiro de Wendell, a que o Benfica ainda respondeu, logo a seguir, com Diego Nunes a bisar num desvio a um livre de Bruno Coelho.

Mesmo assim, o conjunto de Oeiras não se conformou, e Wendell quis 'imitar' o compatriota brasileiro do Benfica, e também assinou um 'bis' na partida, para o 5-2 final, antes da equipa ficar, nos últimos segundos, reduzida a 4 unidades, por expulsão de Bruno Pinto.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Benfica -- Leões de Porto Salvo, 5-1.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, Bruno Cintra, 06 minutos.

2-0, Jacaré, 17.

3-0, Diego Nunes, 23.

4-0, Chishakala, 33.

4-1, Wendell, 35.

5-1, Diego Nunes, 37.

5-2, Wendell, 39.

Equipas:

- Benfica: Léo Gugiel, Afonso Jesus, Gonçalo Sobral, Arthur e Chishakala. Jogaram ainda Rocha, Lúcio Rocha, Bruno Coelho, Diego Nunes, Jacaré, Bruno Cintra e Carlos Monteiro.

Treinador: Pulpis.

- Leões de Porto Salvo: André Correia, Pedro Cary, Hiroshi, Wesley e Ré. Jogaram ainda Ruan Silvestre, Bruno Pinto, Djaelson e Wendell.

Treinador: Mário Silva.

Árbitros: Francisco Costa (AF Viseu) e José Gomes (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Carlos Monteiro (13), Afonso Jesus (19), Bruno Pinto (26), Bruno Cintra (27) e Mamadu Turé (37). Cartão vermelho direto a Bruno Pinto (40).