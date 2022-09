Benfica bate Nun’Álvares nos penáltis e conquista Supertaça feminina de futsal

Emoção, incerteza no resultado e espetáculo. Eis os ingredientes que compuseram a Supertaça feminina de futsal. Num jogo disputado em Matosinhos, o Benfica acabou por se superiorizar ao Nun’Álvares, sendo para isso preciso recorrer aos penáltis, já que o jogo terminou empatado a um após o prolongamento (vitórias por 4-3 das águias nos penáltis)O Benfica entrou em campo disposto a ‘vingar’ a derrota na Taça da Liga e na Taça de Portugal do ano passado e assumiu o controlo desde cedo. A face mais visível da boa entrada encarnada foi Fifó, que, já depois de ter atirado à barra logo aos 3 minutos, fez um golo de belo efeito aos 7’, com um remate de fora da área. Nesta altura podia esperar-se que as águias efetivassem o seu domínio, mas a verdade é que o conjunto fafense teve a capacidade de reagir e entrar no encontro. Assim, logo após Ana Catarina ter sido obrigada a uma boa estirada para travar um remate de Cátia Morgado, Balona conseguiu finalizar ao segundo poste um canto bem trabalhado. O intervalo chegou com o 1-1 no marcador.Na etapa complementar, o Nun’Álvares até entrou melhor, tendo Loira desperdiçado uma boa oportunidade logo aos 22’. No entanto, o aspeto físico começou a fazer diferença e notou-se um pouco o facto de a equipa de Fafe apenas ter utilizado seis jogadoras de campo (Carla Vanessa e Taninha, lesionadas, não jogaram). Dessa forma, apenas uma inspirada Maria Odete, com uma mão cheia de boas defesas, e a desinspiração encarnada (Inês Fernandes e Angélica desperdiçaram ocasiões soberanas) impediram que o resultado sofresse alterações.Os dez minutos do prolongamento foram entretidos e houve ocasiões para ambos os lados, mas nem o facto de o Nun’Álvares ter chegado às cinco faltas a 2:50 do fim ajudou a desembrulhar o 1-1. Nos penáltis, a guarda-redes Marta Costa assumiu papel de destaque e, ao travar os remates de Loira e Balona, ‘ofereceu’ o troféu à equipa de Luís Estrela.