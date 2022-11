Benfica bate Portimonense e assume provisoriamente a liderança da Liga Placard

O Benfica foi esta sexta-feira até Portimão bater o Portimonense por 4-2, em jogo da sétima jornada da Liga Placard.

As águias entraram melhores na partida e conseguiram chegar ao intervalo com uma vantagem de dois golos, com Bruno Cintra (11') e Rocha (15') a fazerem a diferença junto das balizas.

Os algarvios responderam com uma entrada forte no segundo tempo e rapidamente chegaram ao empate com golos de Sasse (21') e Gitahy (24').

Contudo, já nos minutos finais do encontro, Bruno Cintra (32') e Rocha (35') voltaram a marcar e fecharam o resultado final com um 4-2 favorável para os encarnados, que passam assim a liderar, ainda que de forma provisória a Liga Placard com 17 pontos (mais dois do que o Sporting, que este sábado defronta o ADCR Caxinas Poça Barca).