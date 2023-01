Benfica bate Quinta dos Lombos e conquista Taça da Liga

Numa final inédita entre Benfica e Quinta dos Lombos, os encarnados levaram a melhor, em Gondomar, por 3-0, e construíram o resultado da final da Taça da Liga de futsal ainda no primeiro tempo.Dentro do primeiro minuto, Arthur abriu o ativo. O pivô e compatriota Rocha ampliou a contagem aos 4' diante da formação de Carcavelos.Já com a formação de Jorge Monteiro a apostar no 5x4, Bruno Cintra fez o 3-0 final aos 38 minutos.Esta foi a quarta Taça da Liga de futsal conquistada pelas águias na sua história, igualando o número de conquistas do Sporting, que era o vencedor em título. Desta feita, as águias põem fim a uma seca de mais de três anos sem qualquer troféu na modalidade. O último havia sido conquistado em janeiro de 2020, precisamente com o erguer da Taça da Liga. O Sporting ganhou todos os troféus nacionais deste então.