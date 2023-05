Benfica bate Quinta dos Lombos no começo do playoff

O Benfica comprovou o favoritismo em casa do Quinta dos Lombos (4-2) e adiantou-se nestes quartos de final do playoff da Liga Placard, podendo resolver a questão já no próximo jogo. Com uma tarefa complicada frente a uma das grandes sensações desta temporada, a equipa comandada por Mário Silva tornou tudo fácil com uma entrada a todo o gás e uma primeira parte de grande nível que praticamente decidiu a partida. Jacaré abriu o marcador logo no segundo minuto e, aos 5’, as águias dilataram a vantagem por intermédio de Chishkala.

O domínio encarnado foi quase avassalador nesta fase do jogo e o 3-0 chegou com naturalidade, desta feita por Bruno Cintra. Até ao intervalo houve ainda mais dois golos: Jacaré bisou aos 17’ e, a poucos segundos da buzina, uma infelicidade de Bruno Coelho, que marcou na própria baliza, deu alguma esperança ao Quinta dos Lombos.

Na segunda parte, o Benfica limitou-se a gerir a vantagem e, por isso, há pouco história. A equipa da casa bem tentou pressionar, mas a muralha encarnada só tremeu aos 36’ com o golo de Kaká, que acabou por ser insuficiente.