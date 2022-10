Benfica carrega e goleia Futsal Azeméis

O Futsal Azeméis bem lutou, mas a segunda parte foi castigadora para a equipa da casa que viu o Benfica marcar oito tentos. Começaram melhor os anfitriões, que marcaram por Ariel Pais. A vantagem durou sete minutos, altura em que os encarnados empataram. Jogada bem trabalhada e Bruno Cintra a tirar Rufus da frente para empatar. A cerca de 30 segundos do intervalo, Ariel recebeu de Fito e voltou a bater André Sousa para o 2-1, que só não foi ampliado porque Fito fez a bola explodir na trave pouco depois. Na etapa final, os comandados de Pulpis entraram melhor e Silvestre restabeleceu o empate, também com um tiro, cerca de 30 segundos depois do recomeço. Cinco minuto depois Bruno Cintra voltou a fazer o gosto ao pé, repetindo a dose a oito minutos do fim. Voltou a ser um contra-ataque a levar a bola ao fundo das redes do Futsal Azeméis, com Jacaré a finalmente fazer o gosto ao pé. Arthur também inscreveu o seu nome na lista de marcadores e, logo de seguida, Jacaré também bisou e Rocha colocou o marcador em 2-8 que só não foi o final porque Bruno Cintra ainda chegou ao póquer num livre direto no último lance do encontro.





: Filipe Silva