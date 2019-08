Benfica com foco na Europa

O campeão nacional está de volta e apresenta-se aos sócios já amanhã, às 20h30, frente ao Cartagena, 10º classificado da liga espanhola na temporada passada. Robinho assumiu a palavra e admitiu já sentir falta do futsal. "Depois do título tivemos um bom tempo para descansar. E claro que há saudades de sentir o que sentimos dentro deste pavilhão, junto dos nossos adeptos", referiu, antes de um início de treino lúdico, no qual houve muitas gargalhadas. Em relação aos objetivos, o experiente ala foca a Europa, mas garante que o principal é revalidar o título de campeão: "Chegar ao topo é difícil, mas ainda mais é continuarmos lá. A motivação será sempre a mesma: lutar para ganhar todos os títulos."