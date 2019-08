O Benfica, atual campeão nacional de futsal, inicia a defesa do título no reduto no Elétrico e o Sporting, vice-campeão, estreia-se com a receção ao Portimonense, ditou esta sexta-feira o sorteio do campeonato, que tem início a 15 de setembro.Os campeões nacionais deslocam-se a casa do Elétrico, oitavo classificado da fase regular na temporada passada e o último a ter acesso a disputar a fase final do campeonato com as oito melhores equipas, enquanto o Sporting recebe o recém-promovido Portimonense.O dérbi entre os dois rivais acontece à quarta jornada, quando a formação orientada por Joel Rocha receber o Sporting, de Nuno Dias, sendo que se voltam a defrontar apenas na 17.ª ronda, em casa dos leões.Dos 14 clubes da primeira fase, apenas os oito melhores se apuram para os quartos de final, seguido de meias-finais, ambos à melhor de três jogos, com exceção da final, que se disputa à melhor de cinco.