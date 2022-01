O Benfica concorre a melhor equipa do Mundo de futsal feminino, em galardões concedidos pelo portal 'Futsal Planet'. A formação orientada por Pedro Henriques no último ano conquistou campeonato, Taça da Liga e Supertaça em 2020, falhando a qualificação para a final da Liga dos Campeões de futsal feminino face à derrota com as italianas do Pescara.Esta foi mesmo a única derrota das águias no derradeiro ano.Em 2020, o primeiro ano em que foi atribuído o galardão, este foi creditado às espanholas do Burela.Club Deportivo Burela Fútbol Sala (Espanha)Città di Falconara (Itália)Associação Leoas da Serra (Brasil)ZHMFK Normanochka (Rússia)Palayesh Naft Abadan (Irão)Futsal Pescara Femminile (Itália)Club Atlético San Lorenzo de Almagro (Argentina)Futsal Feminino Taboão da Serra (Brasil)WFC Tesla (Ucrânia)