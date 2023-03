Benfica confirma favoritismo e segue para as meias-finais da Taça de Portugal

O Benfica é o terceiro semifinalista da presente edição da Taça de Portugal, prova cuja 'final 8' se disputa até domingo na Póvoa de Varzim. Depois de Ferreira do Zêzere e Nun'Álvares terem carimbado o bilhete para a próxima fase da prova, agora foi a vez de as águias seguirem o mesmo caminho, isto após baterem o Lusitânia dos Açores por 6-1.

O desnível competitivo entre as duas equipas era evidente (o Lusitânia está na 2ª divisão) e mais acentuado ficou logo à passagem do primeiro minuto de jogo, altura em que Afonso Jesus, após uma boa jogada do ataque encarnado, abriu o marcador. A equipa de Mário Silva teve o mérito de encarar o jogo com seriedade, aspeto que se refletiu no facto de o intervalo ter chegado com o 4-0 a favor dos encarnados cravado no placard. Bruno Cintra, por duas vezes, e Rocha fizeram os tentos benfiquistas.

Na 2.ª parte, o Lusitânia apareceu um pouco mais afoito a nível ofensivo, ainda que tenha sido o Benfica a primeira equipa a festejar na etapa complementar, no caso na sequência de uma boa jogada da direita para o meio de Lúcio Rocha. O conjunto insular ainda fez o golo de honra (Liléu) quando já jogava em 5x4, mas o Benfica fechou mesmo as contas da partida em 6-1 por intermédio de Diego Nunes.

No encontro das meias-finais, agendado para sábado, o Benfica defronta o Ferreira do Zêzere (18h).