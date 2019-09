Benfica conquista Taça de Honra da AF Lisboa no feminino

O Benfica conquistou este domingo a Taça de Honra da AF Lisboa em futsal feminino. As encarnadas comandadas por Pedro Henriques bateram na final da competição o Quinta dos Lombos por 4-0.





Os golos foram apontados por Nina, Maria Pereira, Inês Fernandes e Janice no encontro disputado no pavilhão do Leões de Porto Salvo.