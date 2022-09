Benfica conquista torneio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica venceu o Sp. Braga (5-3) e conquistou a 8ª edição do torneio de futsal Cidade de Castelo Branco. Para os encarnados marcaram Jacaré (2), Chishkala, Léo Gugiel e Diego Nunes.Recorde-se que as águias disputam a supertaça no dia 25 de setembro, frente ao Sporting.