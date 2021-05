Benfica decide num ápice e ganha vantagem diante do Sp. Braga

O Benfica cumpriu o objetivo do primeiro jogo dos quartos-de-final do playoff e está em vantagem na eliminatória que trava com o Sp. Braga. Depois do 1-1 ao intervalo, as águias aceleraram o seu jogo e, em apenas três minutos, fizeram outros tantos golos, deixando a passagem às ‘meias’ a um triunfo de distância.

A equipa de Joel Rocha marcou cedo (3’), através do Chishkala, após assistência primorosa de Jacaré, mas denotou algumas dificuldades ofensivas na 1ª parte, sobretudo a partir do momento em que os arsenalistas empataram a partida (10’). O remate de Serginho apanhou Roncaglio desprevenido e o golo do Sp. Braga fez acreditar o conjunto minhoto, que até ao intervalo soube defender as investidas dos encarnados e contou com um Vítor Hugo destemido entre os postes.

Na 2ª parte, Silvestre acabou por ser decisivo e, num curto espaço de tempo, bisou na partida e tranquilizou os lisboetas levando-os para uma exibição segura. Chishkala voltou a marcar (27’) e o Benfica, então a vencer por três golos de diferença, soube gerir o resultado e nem o 5x4 imposto pelo Sp. Braga foi capaz de reduzir diferenças.