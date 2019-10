Benfica defende liderança

Garantida a presença na Ronda de Elite da UEFA Futsal Champions League, o Benfica regressa hoje ao campeonato com deslocação ao pavilhão do Futsal Azeméis. Um duelo que os encarnados querem vencer para continuarem na liderança do campeonato, como explicou o fixo André Coelho.

"Vai ser um jogo muito difícil fora de casa, que nos vai obrigar a estar nos limites para conseguirmos ganhar", disse à BTV. André Coelho sublinhou que o adversário é um dos que costumam colocar problemas às águias. "Equipas como o Futsal Azeméis obrigam-nos a trabalhar muito e a estar sempre no topo. A nossa Liga está muito competitiva, com formações muito fortes que já têm muitas unidades de treino semanais", explicou o internacional português.