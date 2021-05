Benfica derrota Fundão e marca encontro com o Sporting na final do playoff da Liga Placard

O Benfica venceu este sábado o Fundão por 3-2, no segundo jogo das meias-finais do playoff da Liga Placard e garantiu o acesso à final da competição, onde vai medir forças com o Sporting, que este sábado voltou a triunfar diante dos Leões de Porto Salvo e fechou a eliminatória, disputada à melhor de três.





No Pavilhão da Luz, um golo de Chishkala já no último minuto de jogo deu a vitória à formação liderada por Joel Rocha, numa partida que contou com duas reviravoltas no marcador. Fábio Cecílio inaugurou o marcador (6'), mas Mário Freitas (24') e Felipe Leite (28') deixaram o Fundão em vantagem, a qual apenas foi anulada nos instantes finais do encontro: Arthur empatou (39'), segundos antes de Chishkala selar o triunfo das águias.O primeiro jogo da final do playoff, jogada à melhor de cinco, está marcado para quinta-feira, 3 de junho, no Pavilhão João Rocha.