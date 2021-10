Benfica derrota Sp. Braga com Rui Costa nas bancadas

Depois da surpreendente derrota da jornada anterior da Liga Placard, o Benfica voltou aos triunfos, ao derrotar na Luz o Sp. Braga por 3-1. Num jogo que contou com a presença de Rui Costa nas bancadas, as águias venceram com golos de Robinho (5'), Jacaré (20') e Chishkala (37'). Sérgio Costa, aos 23', fez o único tento dos minhotos.





A Liga Placard, refira-se, é comandada pelo Sporting, que também esta tarde, na receção ao Portimonense, alcançou o terceiro triunfo em outros tantos jogos. Uma vitória por 4-1, com dois golos de João Matos (15' e 24') e um de Caio Ruiz (19') e Pany Varela (39'). Wendell (40') marcou para os algarvios.Além dos leões também a Quinta dos Lombos está 100% vitoriosa, depois de esta tarde ter batido o Viseu 2001/Palácio do Gelo por 5-4.