Benfica despede-se com vitória da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal

O Benfica despediu-se estedomingo do Grupo C da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal com uma vitória frente aos anfitriões do Kairat Almaty, por 5-3.

Os encarnados, campeões da Europa em 2010 mas já afastados da final four, impuseram-se na segunda parte, depois de chegar ao intervalo com uma igualdade 2-2, resultado ocorrido no embate entre os italianos do Pesaro Calcio e os espanhóis do Murcia FS, já apurados para a fase seguinte.

A formação comandada por Joel Rocha terminou a 'poule' no terceiro lugar, com os mesmos três pontos do Kairat, quarto, mas atrás do Pesaro Calcio, segundo com quatro, e do Murcia FS, com sete.

Bruno Coelho deu vantagem ao Benfica, logo no segundo minuto da partida, mas Douglas Junior conseguiu virar o resultado a favor dos cazaques, que venceram a competição em 2013 e 2015, com golos aos seis, na conversão de uma grande penalidade, e aos 10. Aos 17, Chaguinha assegurou o empate ao intervalo.

Na segunda parte, Tayebi voltou a colocar os anfitriões, finalistas vencidos pelo Sporting na época passada, em vantagem, aos 25, e Bruno Coelho empatou, aos 28.

A vitória encarnada foi assegurada com um tento brasileiro naturalizado russo Robinho, aos 38, e confirmada com um golo do guarda-redes André Sousa, aos 39.